Tokyo 2020'den yapılan açıklamaya göre, Rio 2016'da 4 altın, bir gümüş, bir bronz madalya kazanan ve olimpiyatlar ile dünya şampiyonalarında kazandığı başarılarla dünyanın en iyi kadın sporcularından biri olarak gösterilen Biles, 29 Temmuz Perşemba günü finalde performans sergileyemeyecek.

Mental olarak iyi hissetmediği için dünkü takım finalinden de çekilen Simone Biles'ın diğer disiplinlerde mücadele edip etmeyeceği henüz belli değil.

"Titriyordum, uyuyamadım. Hiç böyle hissetmemiştim"

ABD Cimnastik Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre de, sağlık sorunları devam eden 24 yaşındaki sporcu yarınki bireysel genel tasnif final müsabakalarına çıkmama kararı aldı.

Biles, kendini mental olarak iyi hissetmediği için dün katıldığı takım finalini yarıda bırakarak çekilmişti. Biles, dünkü finalin kendisi için çok stresli geçtiğini belirtti.

"Yüzde 100 orada olmanız gerekiyor, bunu yapamazsanız incinirsiniz. Titriyordum, uyuyamadım. Daha önce bir yarışma öncesinde hiç böyle hissetmemiştim. Performansımdan sonra devam etmek istemedim."

Tokyo 2020'nin favori sporcuları arasında yer alan Biles, Rio 2016'da 4 altın ve 1 bronz, dünya şampiyonalarında 19 altın, 3'er gümüş ve bronz madalya kazanmıştı.