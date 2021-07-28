Sarı lacivertliler, yıldızlarıyla ve güçlenen kadrosuyla TRT Spor'da sahne aldı.

Fenerbahçe, 4. hazırlık maçında PEC Zwolle ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun ilk 11'i ile başladı.

PEC Zwolle ise sahaya Lamprou, Bajselmani, Van Polen, Kersten, Paal, Strieder, Kastaneer, Mustafa Saymak, Huiberts, Clement ve Tedic 11'i ile çıktı.

İlk yarıda iki takımda da birer oyuncu değişikliği oldu. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un yerine Enner Valencia oyuna dahil oldu, PEC Zwolle'de ise Kastaneer yerini Landu'ya bıraktı. Ayrıca Zajc ile Bajselmani sarı kart gördü.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını Marcel Tisserand'ın 45. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

GOL! Zajc'ın ortasına Tisserand dokundu ve topu ağlara gönderdi! Fenerbahçe öne geçiyor... pic.twitter.com/ahk5CZSqlm — TRT Spor (@trtspor) July 28, 2021

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 48. dakikada Enner Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 2-0.

GOL! Savunma arkasına sarkan Valencia kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çok klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi. pic.twitter.com/GfWmNOmE5r — TRT Spor (@trtspor) July 28, 2021

PEC Zwolle, 68. dakikada Türk asıllı Hollandalı futbolcu Mustafa Saymak'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi.

Zwolle, Mustafa Saymak'ın attığı golle farkı bire indirdi... pic.twitter.com/dAYHGd9Wyh — TRT Spor (@trtspor) July 28, 2021

Hollanda ekibi, 81. dakikada Landu'nun kaydettiği golle beraberliği sağladı: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Caner Erkin, Muhammed Gümüşkaya, Steven Caulker, Jose Sosa, Nabil Dirar, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Ozan Tufan, Nazım Sangare ve Sinan Gümüş'e forma şansı verdi.

PEC Zwolle'de ise Voet, Reijnders, De Wit, Van den Belt, Lagsir, Chirino, Westerman ve Van den Berg oyuna dahil oldu.

Vitor Pereira, ilk 60 dakikada 3'lü, son yarım saatte ise 4'lü savunma dizilişini tercih etti. Öte yandan karşılaşmayı bilet satışı yapılan yaklaşık 3 bin Fenerbahçe taraftarı takip etti.

Fenerbahçe, 13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezona TRT Spor'dan yayınlanan maçlarla hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekibin oynayacağı 3 hazırlık mücadelesi, "Türkiye'nin Spor Ekranı" TRT Spor'dan futbolseverlerle buluşacak.

Vitor Pereira'nın ekibi, 31 Temmuz Cumartesi günü ise Alman temsilcisi Greuther Fürth ile kozlarını paylaşacak.

Bu mücadele de Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Son rakip Dinamo Kiev olacak

4 Ağustos Çarşamba günü ise Fenerbahçe, güçlü bir rakiple kendini test edecek.

Sarı lacivertliler, Mircea Lucescu yönetiminde geçtiğimiz sezon Ukrayna'da şampiyonluğa ulaşan Dinamo Kiev ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak.