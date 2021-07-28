Olimpiyatlarda ringe çıkan ilk kadın Türk boksör olan 23 yaşındaki Busenaz, hazırlıklarını Antrenörümüz Cahit Süme ile birlikte ara vermeden sürdürüyor.

Busenaz, çocukluğundan beri olimpiyatlar için hazırlandığını belirtti.

"Hocam tarafından hep olimpik bir sporcu olabilmek için yetiştirildim. Çok emek verdik, çok fedakarlıklar yaptık ve bu günlere geldik. Olimpiyatlarda ilk maçıma çıktım ve ne büyük gurur ki ülkemin bu sahnede maça çıkan ve galibiyet alan ilk kadın boksörü oldum. Hayatım boyunca zaman zaman boks yaptığım için bazı tepkilerle karşılaştım. ‘Kız çocuğu boks yapar mı, kadın boksör olur mu?’ gibi. Ama hep yoluma baktım ve ilerledim. Son 16 maçımı kazanınca da bu galibiyetimi her ne iş yapıyor olursa olsun canla başla çalışan kadınlarımıza ve bir gün benim gibi olmak isteyen çocuklarımıza armağan ettim. Her gün olimpiyatlarda yarışmıyorsunuz. Bu fırsat ayağınıza nadir geliyor. O yüzden biz sporcular topluma iyi gelecek mesajlarımızı da bu vesileyle vermeliyiz. Tıpkı rahmetli büyük milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu gibi. Önümde çeyrek final maçım var. İnşallah oradan da bir galibiyetle ayrılıp, ülkemdeki bu sevinç dalgasını büyütmek istiyorum."

Busenaz'ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03'te başlayacak.