Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Barack Obama, NBA'nın Afrika iştirakine ortak oldu
[Fotoğraf: AA-arşiv]
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) Afrika iştirakine hisse alarak ortak olduğu bildirildi.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, Obama, NBA Afrika’daki hissesinden elde edeceği karı kendi vakfı "Obama Foundation" aracılığıyla Afrika'daki gençlik ve liderlik programlarını finanse etmede kullanacak.
Obama, 2019'dan bu yana NBA Afrika’yı hayata geçirmek için yürütülen çalışmalarla yakından ilgileniyordu.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve NBA Afrika, 2020'de Afrika'daki ilk profesyonel basketbol ligini kurmak için bir araya gelmişti.
Basketbol Afrika Ligi (BAL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelendikten sonra mayısta sezonu açmıştı.
Etiketler: NBA
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