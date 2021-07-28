Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yelkenci Alican Kaynar liderliğini sürdürdü
[Fotoğraf: AA]
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde 7 Türk yelkenci yarıştı.
Finn kategorisinde oyunlara iyi başlayan Alican Kaynar, iki yarışta 8 net puanla sınıfındaki liderliğini sürdürdü.
470 kategorisinde Deniz ve Ateş Çınar kardeşler ise ilk iki yarış sonunda 19 sporcu arasında günü 13. sırada bitirdi.
[Fotoğraf: AA]
Aynı kategoride mücadele eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ise iki yarışın ardından günü 20. sırada tamamladı.
Rüzgar sörfü (RS:X) kategorisinde ise bugün yapılan yarışla 9 etap tamamlandı.
[Fotoğraf: AA]
Bu kategoride Türkiye'yi temsil eden Onur Cavit Biriz 21. ve Dilara Uralp 23. sırada yer alarak mücadelesini sürdürdü.
Etiketler: 2020 Olimpiyat
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