Yunanistan’ın devlet kanalı ERT'de Olimpiyat Oyunlarına ilişkin program sunan Yunan sunucunun gafı gündem oldu.

Spor yazarı Dimosthenis Karmoiris, programdaki partneri ile Güney Koreli Jeoung Youngsik’in masa tenisi erkekler 3’üncü turda Yunan rakibi Panagiotis Gkionis ile maçını yorumlarken, Korelilerin masa tenisi oynayamadığını ileri sürdü.

Karmoiris'in "Koreliler masa tenisi oynayamaz. Gözleri çekik olduğu için topun gelip gitmesini nasıl izlesinler?" sözlerinin ardından iki yayıncı güldü.

Karmoiris, yaptığı gafın ardından ırkçılıkla suçlandı.

İşine son verildi

ERT kanalı, Dimosthenis Karmoiris ile konuk yorumcu olarak işbirliklerini sonlandırdıklarını açıkladı.

Sunucunun alaycı sözlerine maruz kalan Güney Koreli sporcu ise Yunan rakibini 4-3 mağlup etti.