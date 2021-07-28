Kenya basınındaki habere göre, iki ülke arasında güvenlik alanındaki anlaşma, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta'nın İngiltere ziyareti sırasında imzalandı.

Savunma Bakanları nezdinde imzalanan 5 yıllık güvenlik anlaşması kapsamında iki ülkenin savunma alanında iş birliğini derinleştirmeyi ve Doğu Afrika'da güvenliğin sağlanması için de ortak çalışmayı taahhüt e ttiği belirtildi.

Her yıl 1100 Kenyalı asker eğitilecek

Kenya ile İngiltere arasında Somali'deki Eş-Şebab terör örgütüyle mücadelede iş birliği yapılması kararlaştırılarak, her yıl 1100 Kenyalı askerin İngiltere tarafından eğitileceği ifade edildi.

Eğitim alan Kenyalı askerlerin bir kısmının ise Somali'de konuşlandırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Anlaşmanın askeri alanda iş birliği ve bilgi paylaşımı, teknik destek ve eğitim gibi konuları kapsadığı kaydedildi.