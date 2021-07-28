TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, kulüp başkanları ve genel kurul delegelerinin katılımıyla yapılan genel kurulda divan kurulu oluşturuldu.

Divan başkanlığına Mehmet Büyükekşi seçildi. Gündem maddelerine geçilmesinin ardından İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Gündemin 16. maddesi olan TFF statüsünün değiştirilmesi verilen önergeyle gündemden çıkarıldı.

Tahkim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Uzlaşmazlık Çözüm Kurulunun seçimle göreve gelmesine ilişkin önerge ise oy çokluğuyla kabul edilerek genel kurul gündeminin sonuna eklendi.

Ankara JW Marriott Oteli'nde yapılan olağan genel kurulda konuşan Nihat Özdemir, pandemide çok iyi noktaya gelindiğini ancak sürecin devam ettiğini ve tedbirli olunarak maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi, mutlaka aşı yaptırılması gerektiğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Özdemir, pandemi şartlarında oynanan liglerde sezonu şampiyon tamamlayan kulüpleri tebrik, liglere renk katan tüm takımları da teşekkür etti.

"Liglerimizin tamamlanması sürecinde devletimizin büyük desteğini gördük. Futbolun her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bakanlarımız Süleyman Soylu, Fahrettin Koca ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm ilgililere şükranlarımı sunuyorum."

"Kulüplerimize nefes aldıran adımlar attık"

Özdemir, federasyon olarak, Türk futbolunun bu süreci en az sorunla atlatması çabaladıklarını ifade etti.

"Aldığımız kararların başta kulüplerimiz olmak üzere tüm futbol paydaşlarının yararına olmasını ilke edindik. Statüler, talimatlar, genelgeler, yeni uygulamalar ile kulüplerimize nefes aldıran adımlar attık. Transfer edilen futbolcuların tescili için, SGK ve vergi dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünü bu süreçte kaldırdık. Kulüp Lisans Sistemi'nde UEFA ile paralel esneklikler sağladık. Takım harcama limitlerinde ilk sezon sapma payı %30'du. Geçen sezon %15 oldu. Talimatlara göre, bu sezon aslında sapma payı olmayacaktı. Ancak yeniden düzenleme yaptık ve bu sezon için %25 sapma payı kararını verdik. Yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık. Sizlerden gelen talep nedeniyle bir yıl erteledik. 30 Temmuz 2020 tarihindeki erteleme kararımızda, 2021-2022 sezonundan itibaren uygulayacağımızı kulüplerimize bildirdik ve bunu da kamuoyuna açıkladık. Buradaki amacımız kulüplerin tüm planlamalarını 1 yıl önceden yapmasıydı. Buna ilaveten, geçen sezonun ikinci transfer döneminden önce, kulüplerimizin rahat transfer politikası uygulayabilmesi için 14 yabancı sayısını, geçici olarak 16'ya çıkardık. Bunu yaparken A takım listesi oyuncusu sayısını da Süper Lig ve 1. Lig için 35'e yükselttik. Böylelikle, takımlarımız daha geniş oyuncu havuzuna sahip oldu. Sahaya çıkamama durumuyla karşılaşılmadı ve maçlarımızın bu süreçte ertelenmeden tamamladık."

Amaç yeni sezonda maçları seyircili oynatmak

Özdemir, yeni sezonda maçları seyircili oynatmayı amaçladıklarını söyledi.

Stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si ve locaların yüzde 100'ü olmak üzere taraftarların statlarda artık maç izleyebileceğini belirten Özdemir, "Böylelikle, kulüplerimiz hem en büyük güçlerine kısmen de olsa kavuşacaklar ayrıca ekonomik olarak da gelir elde edecekler." dedi.

Salgının seyrine göre futbol ailesi için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceklerini vurgulayan Özdemir, "İnşallah, tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmaları ile birlikte, maske-mesafe ve temizliğe dikkat ederek, %100 kapasite ile seyirci alındığı günlere yeniden kavuşuruz." ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: İHA]

"Hocamız Şenol Güneş'e ve 'Bizim Çocuklar'ımıza güveniyoruz"

TFF'nin pandemi döneminde UEFA'nın 55 üye ülkesi içinde en yüksek sponsorluk gelir artışı sağlayan federasyon olduğuna dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti:

"Bizlere başarılarıyla sponsorlarımızın kapılarını açan ve milletimize büyük heyecan yaşatan A Milli Takımı'mız, geçen yıl 1 Eylül'de yaptığımız genel kuruldan bugüne yoğun bir dönem geçirdi. Hollanda ve Norveç'i yendiğimiz 2022 Dünya Kupası elemelerinde zirve yapan dönem, maalesef Euro 2020 finallerinde bizleri üzen sonuçlarla tamamlandı. Euro 2020'den gerekli dersleri aldık ve şimdi rotamızı 2022 Dünya Kupası finallerine çevirdik. Hocamız Şenol Güneş'e ve 'Bizim Çocuklar'ımıza güveniyoruz. Kasım ayı sonunda Dünya Kupası'na katılmış bir ülke olacağımıza inanıyoruz."

Kadın futbolunu geliştirmeye ve güçlendirmeye yönelik çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını da dile getiren Özdemir, 2023 Dünya Kupası elemelerine hazırlanan Kadın Milli Takımına başarı diledi.

''Her geçen gün gücü artan bir federasyonuz"

Özdemir, PSG-Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi maçında Pierro Webo'nun maruz kaldığı ırkçılık karşısında, başta Başakşehir Kulübü olmak üzere ülkece gösterilen tavrın dünya futbol tarihine geçtiğini ifade etti.

"Avrupa'da her geçen gün gücü artan, önemli iş birliklerine imza atan bir federasyonuz. Yine 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi projesi girişiminde, Türk futbol ailesi olarak duruşumuz UEFA'dan büyük takdir gördü."

Özdemir, Şampiyonlar Ligi finali için 2 sezondur hazırlıkların eksiksiz tamamlandığını belirtti.

"Baştan bu yana hayalimiz Atatürk Olimpiyat Stadı'nda, 2005 finali gibi 70 bine yakın taraftarlı unutulmaz bir finaldi. UEFA ile görüşmelerimizde tercihimizi hep seyircili final olarak yineledik. Pandemi nedeniyle bunu gerçekleştirmek mümkün olmadı. Ancak Cumhuriyetimizin ve TFF'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023 yılında, İstanbul Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. Bu gururu hep birlikte yaşayacağız. Ayrıca UEFA, daha önce Monaco'da yapılan sezon başlangıcını, 2 sezon üst üste İstanbul'da gerçekleştirecek. Ağustos ayının sonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi grup kura çekimlerinin yanı sıra, futbol dünyasının en ünlü yıldızlarının katıldığı UEFA Gala Gecesi'ne ev sahipliği yapacağız."

[Fotoğraf: DHA]

"Türk hakemliğine güveniyoruz"

"Türk hakemliğine güveniyoruz ve istikrardan yana kararlar aldık." diyen Özdemir, Şampiyonlar Ligi'nde aynı sezonda Türk hakemler Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler'in maç yönettiğini hatırlattı.

Özdemir, futbolun vazgeçilmez unsuru haline gelen VAR Sistemi'nin her geçen yıl daha da iyiye gittiğini ifade etti.

"MHK Başkanımız Serdar Tatlı, VAR kadrosunu genişletiyor. 2022-2023 sezonu ile birlikte TFF 1. Lig'de VAR'ı uygulamayı hedefliyoruz. TFF 1. lig maçlarının oynandığı statlarımızı teknolojik olarak hazırlamak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor."

"TFF olarak Süper Lig AŞ'nin kurulmasını destekliyoruz"

Özdemir, Kulüpler Birliği'nin uzun zamandır gündeminde olan Süper Lig AŞ'nin kurulmasıyla ilgili mutabakatının olduğuna dikkat çekti.

"Yayın haklarının da Süper Lig AŞ tarafından yapılması sık sık gündeme getirilen bir konu. Türkiye Futbol Federasyonunun kanunen sahip olduğu yayın haklarının, tüm paydaşlarının, yani 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig kulüplerinin de rızası alınarak kurulacak bir 'Süper Lig AŞ'ye devredilmesi düşünülebilir. Bu hususta yurt dışı örnekleri incelenmektedir. Ayrıca, mevcut birincil ve ikincil mevzuat kapsamında mümkün olup olmadığı değerlendiriyoruz. İlk incelemelerimiz göstermektedir ki Anglosakson hukukunda bu yapı başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Güncel mevzuatımızın tüm paydaşlar için verimli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması adına, yapılması gereken bir takım uyum çalışmalarının olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bu sebeple özel bir kanunla düzenleme yapılarak, yayın haklarının kullanılması için Süper Lig AŞ'nin kurulması, şirketin faaliyet alanı ve iç yapısının belirlenmesi söz konusu olabilecektir. TFF olarak Süper Lig AŞ'nin kurulmasını destekliyoruz ve çalışmalarımız çok yönlü olarak devam etmektedir."

"Yeni yayın ihalesini çok önemsiyoruz"

Özdemir, Türk futbolunun en büyük sorununun "borçlar" olduğunu vurguladı.

"En büyük hayalim, borcu olmayan, Avrupa ile rekabet eden bir futbol ortamı sağlamak. Pandemi, çalışmalarımızı etkilese de hep birlikte gelecek nesle bırakacağımız en değerli miras, kulüplerimizin ekonomik özgürlüklerine kavuşmasıdır. Bu nedenle birlikte gerçekleştireceğimiz yeni yayın ihalesini çok önemsiyoruz."

"Hedef Türk futbolunun ekonomik olarak güçlenmesi"

Özdemir, yıl sonuna kadar yeni yayın ihalesinin yapılacağı bilgisini aktardı.

"İhale Komisyonu, TFF'den 4 üye, Kulüpler Birliği'nden 4 üye ve 1 de profesyonel üye olmak üzere toplam 9 üyeden oluşuyor. İhale Komisyonu, bir süredir şartname için çalışıyor… Tıpkı kulüplerimiz gibi, TFF'nin de amacı ve hedefi, Türk futbolunun ekonomik olarak güçlenmesi, yayın gelirlerinin artması."

"Gelirleri artırmayı hedeflerken, taviz vermememiz gereken durumlar da mevcut"

Özdemir, sadece yayın gelirine bağımlı olmayan, yeni pazarlar yaratan bir futbol iklimini oluşturmak için de çalıştıklarını dile getirdi.

"Gelirleri artırmayı hedeflerken, taviz vermememiz gereken durumlar da mevcut. Bunlardan birisi de stadyumlarımızın alt yapısı. Geçtiğimiz sezon stadyum çimleri çok konuşuldu. TFF olarak gerekli tedbirleri aldık, talimatımızı değiştirdik ve kulüplerimize zorunluluklar getirdik. Gerekli yaptırımları da uygulayacağız."