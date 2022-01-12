Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayern Münih Kingsley Coman'ın sözleşmesini uzattı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, futbolcusu Kingsley Coman'ın sözleşmesini uzattı.
Alman ekibinden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.
2015 yazında Juventus'tan Bayern Münih'e transfer olan Coman, Alman ekibiyle 6 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 3 Almanya Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
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