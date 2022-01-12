Alman ekibinden yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Fransız kanat oyuncusunun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzatıldı.

2015 yazında Juventus'tan Bayern Münih'e transfer olan Coman, Alman ekibiyle 6 Bundesliga, 5 Almanya Süper Kupası, 3 Almanya Kupası, birer kez de UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı.