2022 Dakar Rallisi'nde 10. etap geçildi
2022 Dakar Rallisi'nin 10. etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında Avustralyalı Toby Price kazandı.
Suudi Arabistan'da düzenlenen 44. Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Wadi Ad-Dawasir kasabası ile Bisha şehri arasındaki 375 kilometrelik parkurda yapıldı.
Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 52 dakika 43 saniyelik derecesiyle Audi takımından Stephane Peterhansel elde etti.
Aynı ekipten İspanyol Carlos Sainz, Peterhansel'in 2 dakika 6 saniye gerisinde ikinci, Bahreyn Raid takımının Arjantinli sürücüsü Orlando Terranova ise liderin 3 dakika 59 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.
Etabı 7. bitiren Toyota Gazoo'nun Katarlı pilotu Nasser Al-Attiyah, 33 saat 13 dakika 37 saniyeyle genel klasman liderliğini sürdürdü.
Motosiklette Toby Price birinci oldu
Motosiklet kategorisinde 10. etabı, Red Bull KTM takımından Toby Price, 3 saat 5 dakika 32 saniyeyle birinci bitirdi.
Avustralyalı sürücünün 2 dakika 9 saniye arkasında Arjantinli Luciano Benavides (Husqvarna) ikinci, liderin 3 dakika 35 saniye gerisinde yarışı tamamlayan Fransız Adrien Van Beveren (Monster Energy Yamaha) üçüncü oldu.
Bu sonuçla Van Beveren, genel klasmanda 33 saat 27 dakika 6 saniyeyle zirveye yerleşti.
Dakar Rallisi'nin 11. etabı, Bisha şehrindeki 346 kilometrelik parkurda yarın düzenlenecek. Organizasyon, 14 Ocak Cuma günü Bisha ile Cidde şehirleri arasındaki 12. etapla son bulacak.