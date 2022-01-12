Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sopron Basket-Fenerbahçe Safiport maçına koronavirüs engeli
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Avrupa Ligi'nde Macaristan temsilcisi Sopron Basket ile 13 Ocak Perşembe günü deplasmanda oynaması gereken müsabaka ertelendi.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, B Grubu 11. hafta karşılaşması, Macaristan ekibindeki koronavirüs vakaları nedeniyle tehir edildi.
İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Fenerbahçe 73-47 kazanmıştı.
Etiketler: Basketbol Koronavirüs
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