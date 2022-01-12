Kulüp doktoru Hakan Çelik, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesini temsil etmek için katıldığı Milli takım kampında sakatlanan oyuncusu Djaniny'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Milli takım kampı esnasında sol alt adalesinde yırtık tespit edilen Djaniny'nin bugün çekilen kontrol MR'ında ödem ve kanamanın azaldığı tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine devam edilmektedir."

Djaniny Semedo, 9 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında Kamerun'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'da Yeşil Burun Adaları forması giymek için katıldığı kampta geçtiğimiz hafta sakatlanması üzerine kadrodan çıkarılmıştı.

Tecrübeli oyuncu, Jean Kouassi ile birlikte Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'na giden iki oyuncusundan biri olmuştu.