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Spor
TRT HABER / AA 19.04.2023 20:20

Başakşehir'in rakibi Fenerbahçe

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

Başakşehir'in rakibi Fenerbahçe

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı hakem Suat Arslanboğa yönetiyor.

Ligde oynadığı son 7 maçta yalnızca 1 galibiyet elde eden ve son karşılaşmasında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, haftaya 45 puanla, Trabzonspor'un averajla önünde 5. sırada giriyor.

Ligde son olarak MKE Ankaragücü'nü Kadıköy'de 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkın artmamasını sağlamıştı. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...

Başakşehir'in rakibi Fenerbahçe

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa, Ali Saygın Ögel, Kemal Yılmaz.

Mediol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Aleksic, Szysz, Figueiredo.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Szalai, Oosterwolde, Arao, Crespo, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Rossi, Valencia.

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Fenerbahçe Medipol Başakşehir Süper Lig
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