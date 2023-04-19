Jorge Jesus'tan beş değişiklik

Deneyimli teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bright Osayi-Samuel'i sarı kart cezası, Miha Zajc'ı ise sakatlığı sebebiyle görevlendiremedi. Jesus, bu isimlerin yanı sıra Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek ve Serdar Dursun'a ise ilk 11'de şans vermedi.

Portekizli çalıştırıcı, söz konusu isimlerin yerine ise sarı kart cezasını tamamlayan Ferdi Kadıoğlu ile Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'yi oynattı.

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir karşısında kalede İrfan Can Eğribayat forma giyerken, savunma hattı Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Attila Szalai ve Jayden Oosterwolde'den oluştu.

Orta ikilide Willian Arao ile Miguel Crespo oynarken, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Diego Rossi şans buldu. Forvet arkasında Arda Güler'i görevlendiren Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia'ya güvendi.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Ezgjan Alioski, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun ve Joao Pedro ise yedek soyundu.

İlk kez tek forvet

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bu sezon ilk kez bir maça tek forvetle başladı.

Deneyimli teknik adam, Michy Batshuayi'nin yokluğunda hazır durumda olan forvetleri Serdar Dursun ile Joao Pedro'yu yedek bekletti. Tek forvette Enner Valencia'yı görevlendiren Jesus, ilk kez bu sistemle takımını sahaya sürdü.

Arda 10 numarada

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 10 numara pozisyonunda görev yaptı. Teknik direktör Jesus'un oyun sistemi nedeniyle hücumun kanatlarında şans verdiği 18 yaşındaki oyuncu, 4-2-3-1 sisteminde kendi pozisyonunda forma giydi.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçında 8 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Joshua King, Miha Zajc ve Michy Batshuayi müsabakada forma giyemedi.

Sakatlığını atlatan ama hazır durumda olmayan Luan Peres de kadroda bulunmazken, Gustavo Henrique teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

Oosterwolde 5 maç sonra sahada

Fenerbahçe'nin genç sol beki Jayden Oosterwolde, 5 maç sonra ilk 11'de forma giydi.

Sarı-lacivertlilerin 19 Mart tarihinde deplasmanda Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan 21 yaşındaki oyuncu, 17. dakikada sakatlanarak oyun alanından ayrılmıştı.