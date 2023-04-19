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Spor
AA 19.04.2023 21:04

Emre Belözoğlu'ndan iki değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe'yi konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları İstanbulspor karşılaşmasına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti.

Emre Belözoğlu'ndan iki değişiklik
[Fotograf: İHA]

Emre Belözoğlu, sakatlığı bulunan Serdar Gürler ile Berkay Özcan'ın yerine Mahmut Tekdemir ve Deniz Türüç'ü Fenerbahçe karşısında sahaya sürdü.

Medipol Başakşehir sahaya, Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ahmed Touba, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Szysz ve Joao Figueiredo ilk 11'iyle çıktı.

Başakşehir'in rakibi Fenerbahçe
Başakşehir'in rakibi Fenerbahçe

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Wu, Adnan Januzaj, Philippe Keny, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş, Edgar Ie ve Caner Erkin yer aldı.

Başakşehir'de önemli eksikler

Medipol Başakşehir'de 3 oyuncu, sakatlıkları nedeniyle Fenerbahçe karşısında görev yapamadı. Sakatlıkları bulunan Stefano Okaka, Serdar Gürler ve Eden Karzev takımdaki yerlerini alamadı.

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Medipol Başakşehir Süper Lig Emre Belözoğlu Fenerbahçe
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