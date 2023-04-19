Ümraniyespor sıra dışı bir istatistiğe imza attı

Hangi Kredi Ümraniyespor, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-2 yenilerek ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı. Böylece kırmızı beyazlı ekibin galibiyet özlemi 4 maça çıktı.

İstanbul ekibi puan cetvelinin son sırasında yer almasına rağmen bu sezon oynadığı pozitif futbolla dikkati çekti. Recep Uçar'ın öğrencileri sıra dışı bir istatistiğe imza atarak ligin en çok gol atan dokuzuncu takımı oldu.

Sezona deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak başlayan kırmızı beyazlılar ikinci yarıdaki maçta rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Hangi Kredi Ümraniyespor Lider Galatasaray'la oynadığı iki maçı da tek farkla kaybetti. Sezonun ilk yarısında sarı kırmızılılara 1-0 yenilen İstanbul ekibi ikinci yarıdaki karşılaşmada da sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in en düşük bütçeli takımı ilk maçta Trabzonspor'a 1-0 kaybetmesine rağmen deplasmanda güçlü rakibine 2-1'lik üstünlük kurdu.

15 mağlubiyeti bulunan kımızı beyazlılar dokuz maçını terk farkla kaybetti. İstanbul ekibinin 12 golü bulunan santrforu Umut Nayir, Cenk Tosun'la birlikte Süper Lig'in en skorer Türk oyuncusu olmayı başardı.

Buna rağmen Hangi Kredi Ümraniyespor gol yollarındaki başarısını kendi kalesini savunmada gösteremedi. Kırmızı beyazlılar 52 golle İstanbulspor'la birlikte ligin en çok gol yiyen iki takımından biri oldu.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Recep Uçar'ın ekibi 52 golün dokuzunu penaltıdan yedi. Hangi Kredi Ümraniyespor cumartesi günü sezonun ilk yarısında 5-2 yenildiği Beşiktaş'ı konuk edecek.