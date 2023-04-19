Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 19.04.2023 17:17

Ümraniyespor sıra dışı bir istatistiğe imza attı

Spor Toto Süper Lig'in son sırasında yer alan Hangi Kredi Ümraniyespor sıra dışı bir istatistiğe imza attı. VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-2 yenilerek haftayı puansız kapatan İstanbul ekibi ligin en çok gol atan dokuzuncu takımı oldu.

Ümraniyespor sıra dışı bir istatistiğe imza attı
[Fotograf: AA]

Hangi Kredi Ümraniyespor, VavaCars Fatih Karagümrük'e 4-2 yenilerek ligde kalma mücadelesinde büyük yara aldı. Böylece kırmızı beyazlı ekibin galibiyet özlemi 4 maça çıktı.

İstanbul ekibi puan cetvelinin son sırasında yer almasına rağmen bu sezon oynadığı pozitif futbolla dikkati çekti. Recep Uçar'ın öğrencileri sıra dışı bir istatistiğe imza atarak ligin en çok gol atan dokuzuncu takımı oldu.

Sezona deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak başlayan kırmızı beyazlılar ikinci yarıdaki maçta rakibine 2-1'lik skorla boyun eğdi.

Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi
Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi

Hangi Kredi Ümraniyespor Lider Galatasaray'la oynadığı iki maçı da tek farkla kaybetti. Sezonun ilk yarısında sarı kırmızılılara 1-0 yenilen İstanbul ekibi ikinci yarıdaki karşılaşmada da sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in en düşük bütçeli takımı ilk maçta Trabzonspor'a 1-0 kaybetmesine rağmen deplasmanda güçlü rakibine 2-1'lik üstünlük kurdu.

15 mağlubiyeti bulunan kımızı beyazlılar dokuz maçını terk farkla kaybetti. İstanbul ekibinin 12 golü bulunan santrforu Umut Nayir, Cenk Tosun'la birlikte Süper Lig'in en skorer Türk oyuncusu olmayı başardı.

Buna rağmen Hangi Kredi Ümraniyespor gol yollarındaki başarısını kendi kalesini savunmada gösteremedi. Kırmızı beyazlılar 52 golle İstanbulspor'la birlikte ligin en çok gol yiyen iki takımından biri oldu.

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Recep Uçar'ın ekibi 52 golün dokuzunu penaltıdan yedi. Hangi Kredi Ümraniyespor cumartesi günü sezonun ilk yarısında 5-2 yenildiği Beşiktaş'ı konuk edecek.

ETİKETLER
Ümraniyespor
Sıradaki Haber
Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi kısa sürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:32
Valilikten Ayasofya-i Kebir Camii için 'bayram hazırlığı' açıklaması
17:28
ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'a cezai soruşturma açılması kararını iptal etti
17:21
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Stratejik Füze Kuvvetlerine bağlı birlikleri denetledi
17:20
İran ikinci el otomobil ithalatına hazırlanıyor
17:17
Endonezya'da Semeru Yanardağı kül püskürtmeye başladı
17:03
"Ceset" ihbarına geldiler, "cansız manken" buldular
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
Adana'da depremzedeler için başlanan konutların inşası devam ediyor
FOTO FOKUS
Acısını yüreğine gömdü, kendini depremzede çocuklara adadı
Acısını yüreğine gömdü, kendini depremzede çocuklara adadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ