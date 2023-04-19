Beşiktaş’ta yeni sezon planlaması sürüyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda arayışlarına başladı.

Bir yandan transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da gidecek isimler yavaş yavaş netleşiyor.

Sözleşmesi sona eren Kevin N'Koudou ile yollar kesin olarak ayrılacak. 4 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Kamerunlu futbolcu, 108 karşılaşmada 21 kez fileleri sarsarken, 9 da gol pası verdi.

Sezon başında transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Jackson Muleka içinse gelecek teklifler değerlendirilecek. Kongolu futbolcu 27 maçta 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa formasıyla 14 lig mücadelesinde görev yapan Muleka, 12 kez gol sevinci yaşamıştı.

Romain Saiss’in ise ayrılma ihtimali zayıfladı. Son haftalarda başarılı bir performans gösteren Faslı stoper ile sezon sonu konuşulup takımda kalması istenecek.