İstanbulspor kaçtı Antalyaspor yakaladı

İstanbulspor ile Antalyaspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetti.

İstanbul'da gol düellosunda kazanan çıkmadı.

İstanbulspor'un gollerini, 6. dakikada Rroca, 45. dakikada Ba ile 55. dakikada Onur Ergün kaydetti. Antalyaspor'un gollerini ise 43. dakikada Fernando, 51. dakikada ve penaltıdan 88. dakikada Wright attı.

Ligin 29. haftasında Medipol Başakşehir karşısında kritik bir galibiyete imza atan İstanbulspor üç kez öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan bir puanla ayrılarak haftayı 28 puanla kapattı. Ligde altıncı beraberliğini alan Antalyaspor ise 33 puana yükseldi.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 6. dakikada İstanbulspor öne geçti. Duhaney'in pasında sağ kanatta topla buluşan Eze, ceza sahasına hareketlenen Rroca'ya pasını aktardı. Ceza sahası için sağ çaprazında meşin yuvarlağı kontrol eden Arnavut futbolcu, düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 1-0.

17. dakikada Lokilo'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Duhaney, direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Helton meşin yuvarlağı bacaklarının arasından kaçırsa da son anda uzanarak topu çizgi üzerinde kontrol etti.

GOL - 43. dakikada Fraport TAV Antalyaspor beraberlik golünü buldu. Larsson'un ceza yayı önünde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Fernando geçti. Brezilyalı futbolcu, barajın üzerinden direkt kaleye gönderdiği şutla skora eşitlik getirdi. 1-1.

GOL - 45. dakikada İstanbulspor yeniden öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Lokilo, arka direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Ba, iyi yükselerek kafayı vurdu ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-1.

Mücadelenin ilk yarısı İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Aytıntılar geliyor...

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Yiğit Arslan, Ekrem Kan, Özgür Ertem

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet Yeşil, Simon Deli, Duhan Aksu (Dk. 78 Ali Yaşar), Ba (Dk. 73 Muammer Sarıkaya), Onur Ergün, Lokilo (Dk. 73 Ertuğrul Ersoy), Rroca, Ethemi (Dk. 84 Emir Kaan Gültekin), Eze.

Fraport TAV Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Emrecan Uzunhan, Güray Vural, Ufuk Akyol (Dk. 46 Erdal Rakip), Fernando (Dk. 90+6 Ömer Toprak), Ndao (Dk. 62 Bertuğ Özgür Yıldırım), Larsson (Dk. 71 Nakajima), Doğukan Sinik (Dk. 46 Fredy), Wright.

Goller: Dk. 6 Rroca, Dk. 45 Ba, Dk. 55 Onur Ergün (İstanbulspor), Dk. 43 Fernando, Dk. 51 ve 88 (penaltıdan) Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Lokilo, Dk. 47 Ethemi, Dk. 63 Ba, Dk. 74 Duhan Aksu, Dk. 84 Duhaney, Dk. 87 Jensen, Dk. 90 Onur Ergün, Dk. 90+9 Simon Deli (İstanbulspor), Dk. 79 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor).