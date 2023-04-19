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Spor
AA 19.04.2023 16:42

Erkekler Kupa Voley'de 29. şampiyon Halkbank

Bu sezon 29. kez düzenlenen AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de şampiyonluğa Halkbank ulaştı.

Erkekler Kupa Voley'de 29. şampiyon Halkbank
[Fotograf: AA]

İlki 1988-1989 sezonunda düzenlenen eski adıyla Türkiye Erkekler Voleybol Türkiye Kupası, yeni adıyla Kupa Voley'de 2022-2023 sezonu final maçı Bursa'da Halkbank ile Fenerbahçe HDI Sigorta arasında yapıldı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Halkbank, 29. kez düzenlenen organizasyonda kupayı kaldıran takım oldu.

Başkent temsilcisi, AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye'yi 2023-2024 sezonunda CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı.

Halkbank rekorunu geliştirdi

Erkekler Kupa Voley'i en fazla kazanan takım unvanını elinde bulunduran Halkbank, 8. kez mutlu sona ulaştı.

Organizasyonda 1991-1992, 1992-1993, 1995-1996, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2017-2018 sezonlarında 7 kez şampiyon olan Halkbank, 2022-2023 sezonunda da kupayı kaldırdı.

Kupa Voley'de 8. kez kupayı kaldıran başkent temsilcisini dörder kez ile Fenerbahçe ve Netaş takip etti. Kupada Eczacıbaşı ve Arkas Spor üçer, Arçelik ve SSK ikişer, Ziraat Bankası, Spor Toto ve Sönmez Flament de birer kez şampiyon oldu.

Geride kalan süreçte 2003-2007 arasında 4 sezon ve 2015-2016 sezonunda milli maçlar nedeniyle oluşan sıkışık fikstür nedeniyle düzenlenmedi. 2019-2020 sezonunda da koronavirüs salgını nedeniyle organizasyon tamamlanamadı.

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