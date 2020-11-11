Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarların, kulüplerine özgü oylamalarda seçim yapmak, kulüp kararlarında etkili olmak, sponsor indirimlerinden faydalanmak, maçlara VIP olarak katılmak gibi dijital ve gerçek zamanlı ödülleri kazanma şansı için kullandıkları dijital varlıkların (tokenler) bu anlaşma ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü için de hayata geçeceği belirtildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün adının kısaltmasından oluşan "$IBFK" Taraftar Token'larının, yıl sonundan önce blockchain tabanlı taraftar oylama ve ödül platformu Socios.com'da satışa çıkacağı, fiyatı, toplam arz ve lansman tarihiyle ilgili detayların yakında açıklanacağı duyuruldu.

Futbol A takımı ve E-spor takımını kapsadığı belirtilen anlaşma ile taraftarların ve tüm futbol severlerin Socios.com'da İstanbul Başakşehir FK ile etkileşimlerine göre ödül puanları toplayacakları, bölgelerinde 1 numaralı taraftar olmak için rekabet etmelerine olanak tanıyan bir liderlik tablosu ve bir sohbet özelliğinin de duyurulacağı da kaydedildi.

Açıklamada, taraftar Token çıkaran kulüpler arasında Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus, Roma ve Independiente, Türkiye'den de Galatasaray ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerin bulunduğu de bildirildi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt anlaşmayla ilgili olarak konuştu.

"Socios.com ile pek çok ortak noktamız olduğuna inanıyorum, genç, başarılı, enerjik ve teknoloji odaklı bir girişim. 6 yaşındaki bir kulüp olarak, her zaman her iki tarafın da büyümesine yardımcı olabilecek yeni ortaklıklar arayışındayız. Socios.com ile birlikte, yeni ve hızla büyüyen küresel taraftar kitlemizin bizi daha iyi tanıması ve etkileşim kurması için yenilikçi ve eğlenceli yollar sunmayı dört gözle bekliyoruz."