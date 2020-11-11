Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta koronavirüs testi pozitif çıkan 3 futbolcunun bu karşılaşmaya yetişmesi zor görünüyor.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun talimatnamesine göre testi pozitif çıkan futbolcuların 14 gün boyunca karantinada kalması gerekiyor.

Bu sürenin sonunda üst üste yapılacak iki testin negatif çıkması halinde oyuncular maç kadrosuna alınabiliyor.

Beşiktaş'ta üç futbolcu, 14 gün boyunca karantinada kaldığı için takımla fiziksel ve taktiksel antrenmanlara katılamayacak.

Bu oyuncuların hastalığı atlatması durumunda bile Medipol Başakşehir’e karşı 11’de sahaya çıkma ihtimalleri oldukça düşük olarak görülüyor.

Öte yandan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanan Welinton’un tedavisine devam ediliyor.

Brezilyalı oyuncunun da, Medipol Başakşehir maçında oynamasının zor olduğu gelen haberler arasında.