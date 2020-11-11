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Fenerbahçe'den Samatta yalanlaması
Fenerbahçe Kulübün, Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta'nın milli takımda sakatlandığı yönündeki haberleri yalanladı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Oyuncumuz Samatta’nın milli maçta sakatlandığına yönelik haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Samatta son oynadığımız Konyaspor maçında hafif bir sakatlık yaşamış ve milli takımdan affını istemiştir. Ancak Tanzanya Milli Takımı ülkemizde kamp yaptığından dolayı milli takım antrenörü tarafından kampa çağrılmış ancak orada yapılan görüşme sonrası Türkiye’de kalması uygun görülmüştür.
Oyuncumuz bugünden itibaren Samandıra Can Bartu Tesislerinde çalışmalarına devam edecektir.''
Etiketler: FenerbahçeSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:02
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