Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalyaspor'dan Ersun Yanal paylaşımı
Antalyaspor Kulübü, teknik direktörlüğe getirilen Ersun Yanal ve ekibine başarı diledi.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Ersun Yanal" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"FTA Antalyaspor'umuz, teknik direktör Ersun Yanal ve ekibi ile 3,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Yanal ve ekibine başarılar dileriz."
Hoş Geldin @ersunyanal— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) November 11, 2020
FTA Antalyasporumuz, Teknik Direktör Ersun Yanal ve ekibi ile 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüzün vizyonu doğrultusunda uzun soluklu bir yapılanma hedefiyle yola çıktığımız Sayın Yanal ve ekibine başarılar dileriz.
https://t.co/umuYLFsAfu pic.twitter.com/r5AJ85GpfG
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