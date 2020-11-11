15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1 rüzgarı
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul'da düzenlenecek Formula 1 yarışlarının tanıtım çekimleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapıldı.
Türkiye Grand Prix öncesi bugün hem Türkiye hem de Formula 1 organizasyonu için tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi.
Bu ses, İstanbul'a çok yakışıyor. pic.twitter.com/oAwtXdvuw3— TRT SPOR2 (@trtspor2) November 11, 2020
Formula 1 takımlarından RedBull Racing takım pilotu Alexander Albon, Formula 1 aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.
Asya yakasından Avrupa yakasına geçişle, Formula 1 ve Türkiye tarihinde, dünyanın ilk kıtalararası pit-stop'u gerçekleşmiş oldu.
Araçların geçişlerine ise vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Avrupa yakasında bulunan Demokrasi, Cumhuriyet ve Şehitler Anıtı'na gelen vatandaşlar köprüden geçen yarış araçlarını heyecanla izledi. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
Geri döndüler...— TRT SPOR2 (@trtspor2) November 11, 2020
F1 araçları 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. pic.twitter.com/xXe8mL3f3D
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