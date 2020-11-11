Türkiye Grand Prix öncesi bugün hem Türkiye hem de Formula 1 organizasyonu için tarihi bir etkinlik gerçekleştirildi.

[Fotoğraf: AA]

Formula 1 takımlarından RedBull Racing takım pilotu Alexander Albon, Formula 1 aracıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

[Fotoğraf: AA]

Asya yakasından Avrupa yakasına geçişle, Formula 1 ve Türkiye tarihinde, dünyanın ilk kıtalararası pit-stop'u gerçekleşmiş oldu.

[Fotoğraf: AA]

Araçların geçişlerine ise vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Avrupa yakasında bulunan Demokrasi, Cumhuriyet ve Şehitler Anıtı'na gelen vatandaşlar köprüden geçen yarış araçlarını heyecanla izledi. Vatandaşlar o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.