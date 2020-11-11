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Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kontrollerde Sepil'in Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Sağlık durumu iyi olup karantina sürecini evinde geçiren Sayın Sepil'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:25
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