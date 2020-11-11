Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kontrollerde Sepil'in Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Sağlık durumu iyi olup karantina sürecini evinde geçiren Sayın Sepil'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.