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Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi koronavirüse yakalandı
UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek Macaristan Milli Takımı'nın teknik direktörü Marco Rossi'nin, koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
Macaristan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rossi'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve 56 yaşındaki teknik adamın karantinaya alındığı belirtildi.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Türkiye, 18 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 16:33
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