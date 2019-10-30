Spor
Başakşehir'den 'asker selamı' paylaşımı30 Ekim 2019 Çarşamba 08:45 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 08:49
Başakşehir Futbol Kulübü, Twitter hesabından asker selamı paylaşımında bulundu.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Twitter hesabından asker selamı paylaşımında bulundu.
Medipol Başakşehir'de farklı yıllarda oyuncular Semih Şentürk, Cenk Ahmet Alkılıç, Arda Turan, Emmanuel Adebayor, Edin Visca, Robinho, İrfan Can Kahveci, Azubuike Okechukwu'nun asker selamı verdiği fotoğraflara yer verilen paylaşımda, Türk bayrağıyla "Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de... SELAM OLSUN!" ifadelerine yer verildi.
İstanbul Başakşehir Kulübü, Trabzonspor ile oynanan maç sonrası UEFA'nın oyuncuları İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattığını açıklamıştı.
Geçmişte de,— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) October 29, 2019
Şimdi de,
pic.twitter.com/zCMbRKZX4r
Kaynak: AA
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