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Messi'den 50. frikik golü30 Ekim 2019 Çarşamba 08:43 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 08:44
Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi bir başarıya daha imza attı. Arjantinli yıldız ligde Valladolid karşısında attığı frikik golüyle kariyerinin 50. frikik golünü attı.
La Liga’da Barcelona, sahasında Valladolid ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 3-1 biten maçta takımının üçüncü golünü kaydeden Lionel Messi, ulaşılması güç bir başarıya da imza atmış oldu.
Lionel Messi, Valladolid'e attığı frikik golüyle kariyerindeki 50. frikik golüne ulaştı. Yıldız futbolcu attığı 50 frikik golününün 44'ünü Barcelona forması ile atarken 6 frikik golünü ise Arjantin formasıyla kaydetti.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Messi barcelona Valladolid