La Liga’da Barcelona, sahasında Valladolid ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı 3-1 biten maçta takımının üçüncü golünü kaydeden Lionel Messi, ulaşılması güç bir başarıya da imza atmış oldu.

Lionel Messi, Valladolid'e attığı frikik golüyle kariyerindeki 50. frikik golüne ulaştı. Yıldız futbolcu attığı 50 frikik golününün 44'ünü Barcelona forması ile atarken 6 frikik golünü ise Arjantin formasıyla kaydetti.

Kaynak: TRT SPOR