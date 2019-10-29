Spor

Konyaspor kupada havlu attı

29 Ekim 2019 Salı 17:19 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 17:25

İttifak Holding Konyaspor, TFF 2. Lig ekibi Eyüpspor'a 103. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.