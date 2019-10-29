Spor

Antalyaspor penaltılarda turladı

29 Ekim 2019 Salı 16:58 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 17:14

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Antalyaspor, deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.