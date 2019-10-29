Antalyaspor penaltılarda turladı29 Ekim 2019 Salı 16:58 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 17:14
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Antalyaspor, deplasmanda Niğde Anadolu FK'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında TFF 2. Lig ekibi Niğde Anadolu FK ile Süper Lig ekibi Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın normal ve uzatma süreleri 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Antalyaspor, penaltı atışları sonunda rakibini 3-2 yenerek 5. tura yükseldi.
Stat: Niğde 5 Şubat
Hakemler: Emre Kargın, Ahmet Şimşek, Hakan Betaş
Niğde Anadolu: Muhammet Taha Tepe, Metehan Yılmaz, Atalay Gürel, Berkehan Biçer, Mustafa Emirhan Özyaşar, Fatih Ateş (Dk. 89 Atalay Yıldırım), Berkin Taşkın, Kadir Yurttadur (Dk. 51 Embiya Ayyıldız), Aykut Çolakoğlu (Dk. 62 Enis Durak), Mustafa Hakkı Peker, Recep Yemişçi
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Salih Dursun, Tarık Çamdal (Dk. 91 Cissokho), Yekta Kurtuluş, Hakan Özmert (Dk. 68 Halil İbrahim Sevinç), Harun Alpsoy (Dk. 61 Doğukan Sinik), Amilton, Fredy (Dk. 46 Dala), Blanco
Sarı kartlar: Dk. 16 Mustafa Hakkı Peker, Dk. 51 Metehan Yılmaz, Dk. 105 Muhammet Taha Tepe, Dk. 120 Atalay Gürel, Dk. 120 Recep Yemişçi (Niğde Anadolu), Dk. 63 Blanco, Dk. 66 Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)
Kaynak: TRT SPOR