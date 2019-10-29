Türkiye'nin otomobil sporlarındaki gururlarından Ayhancan Güven, hakkında merak edilenleri 'motorsport' internet sayfasına açıkladı.

Formula 1'de neden yer almadığına değinen 21 yaşındaki pilot, bu seviyedeki yarışlara katılmak için yeterli bütçeyi bulamadığını söyledi.

Ayhancan Güven, ''Küçük yaşlarda çok iyi bir karting dönemim oldu. Ancak kategori yükselmem gereken dönemde ileriye yönelik adım atamadım. Sonrasında hiçbir zaman tek koltuklu serilerde yarışabileceğim bütçeyi de bulamadım. Sadece otomobil yarışlarına yetebilecek bütçeler ayarlayabildik.'' dedi.

Bu seneki Porsche Carrera Cup Fransa ve Supercup'ta başardıkları hakkında da konuşan Ayhancan, ''Fransa şampiyonasını 2'inci kez kazanarak kendimi kanıtladım. İlk senemi geçirdiğim Supercup'ın 27 yıllık tarihinde ‘ilk sezonunda ikinci bitiren ilk pilot’ olmayı başardım. Sezon başında böyle bir sezon geçirmeyi beklemiyordum. Bu açıdan ikinci olduğum için gerçekten mutluyum." şeklinde konuştu.

Kaynak: TRT SPOR