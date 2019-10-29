Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ve çabukluk, çeviklik ve sürat çalışmasıyla başlandı.

Antrenmanın devam eden bölümünde ise dar alanda hedefli pas oyunu oynandı. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamladı.

Bu arada Sarı-kırmızılılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı antrenman öncesi Türk bayrağı açarak kutladı.

Yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde özel bir çalışma yaptığı belirtilirken, gribal enfeksiyonu bulunan Younes Belhanda'nın da günü tedaviyle geçirdiği ifade edildi.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına 30 Ekim Çarşamba günü saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA