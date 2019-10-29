Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00’de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci gruptaki oyuncular rejenerasyon, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Ekuban'ın yanı sıra salonda çalıştığı belirtilen Mikel ile Abdulkadir Parmak, antrenmanda yer almadı. Uzun süredir tedavisi süren Onazi ise takımla çalıştı.

Türk bayrağıyla poz verdiler

Antrenman öncesinde bordo-mavili futbolcular ile teknik ekip, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak Türk bayrağıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA