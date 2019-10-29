Gençlerbirliği’nde Mustafa Kaplan dönemi sona erdi29 Ekim 2019 Salı 13:12 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 13:20
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.
Süper Lig’in geride kalan 9 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Başkent ekibinde Mustafa Kaplan’ın görevine son verildi.
Görevinden alındığını sosyal medya aracılığıyla öğrenen Mustafa Kaplan, bugün sabah saatlerinde kulüp binasına gelerek sportif direktör Emrah Atasoy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, görüşmenin ardından futbolcularıyla vedalaşarak kulüpten ayrıldı.
Teşekkürler Mustafa Kaplan— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) October 29, 2019
Yönetim Kurulumuzun aldığı karar neticesinde teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mustafa Kaplan ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/C426SZQ9Ae
Kaynak: DHA