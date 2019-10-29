Antalyaspor maçı öncesinde Burak'tan gelmesi beklenen güzel haberle birlikte Dorukhan dışında eksik kalmayacak.

Süper Lig'in 9. haftasında taraftarı önünde Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek puanını 12 yapan ve lider Alanyaspor'la arasındaki puan farkını 6'ya indiren Beşiktaş, yarışa dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geride kalan 9 haftada yaşanan sakatlıklar ve kart cezalıları nedeniyle bir türlü ideal 11'ini sahaya süremeyen ve tam 24 farklı futbolcuya ilk 11'de şans veren teknik direktör Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan oyunculardan gelen haberlerle rahatladı.

N'Koudou'nun hazır hale gelmesi bekleniyor

Galatasaray galibiyetiyle takımın morali tavan yaparken, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almayan Burak Yılmaz, Kevin N'Koudou, Victor Ruiz ve Douglas'ın Antalyaspor maçı öncesinde hazır olması bekleniyor.

Dün yapılan antrenmanda Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz dışında eksik oyuncu bulunmazken, bu isimlerden N'Koudou düz koşu yaptı, Douglas ve Victor Ruiz ise takımla birlikte çalıştı.

Yaşadığı sakatlık sonrasında 2 hafta takımdan ayrı kalan N'Koudou'nun bu hafta içinde hazır hale gelmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA