Galatasaray, eski günlerini aratıyor. Son 2 yılda ikisi Süper Lig şampiyonluğu olmak üzere Türkiye'de yarıştığı 6 kupanın 4'ünü kaldıran sarı-kırmızılılar, bu sezon istediği sonuçları alamıyor.

Sezon başında kadrosunu yeniden kuran ve birçoğu dünya yıldızı 14 futbolcu transfer eden Galatasaray, son olarak Beşiktaş'a da mağlup oldu.

Sarı kırmızılılar, 9 haftada 14 puan kaybetti Galatasaray'ın kötü gidişatı sadece ligle sınırlı değil.

Hücum hattında sorun yaşıyor

Sarı Kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde de henüz galibiyet alamadı. Galatasaray'da en büyük sorun ise hücum hattında yaşanıyor.

Falcao, Andone, Babel ve Adem Büyük'ü kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bu sezon çıktığı 12 karşılaşmanın 7'sinde gol atmayı başaramadı.

9 haftada 9 kez ağları havalandıran Galatasaray, en son 1989-1990 sezonunda aynı dönemde 9 gol kaydetmişti.

Galatasaray'ın, deplasmandaki derbi galibiyeti hasreti de sürüyor.

Fenerbahçe'yi 1999'dan beri Kadıköy'de yenemeyen sarı kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı son deplasman galibiyetini de 4 Ocak 2015'te almıştı.

Kaynak: TRT SPOR