Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük için 4 aday öne çıkıyor29 Ekim 2019 Salı 15:28 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 15:31
Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrılmasının ardından, yönetimin Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüğü öğrenildi.
Gençlerbirliği yönetimi, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismi belirlemek için görüşmelere başladı.
Yönetimin Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüğü öğrenildi. Yeni teknik adamın Süper Lig'in 10. haftasında bu cumartesi deplasmanda oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçına yetiştirilmesinin planlandığı kaydedildi.
Takımı Aksoy çalıştırdı
Diğer taraftan, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda 30 Ekim Çarşamba günü saat 16.30'da İstanbul ekibi Esenler Erokspor'u ağırlayacak Gençlerbirliği, yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Mustafa Kaplan döneminin kapandığı Başkent ekibinde, takım altyapı koordinatörü Taşkın Aksoy ve ekibi yönetiminde kupa sınavına çalıştı. Aksoy'un yarın da takımın başında sahada olacağı belirtildi.
Kaynak: DHA