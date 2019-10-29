Spor

Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük için 4 aday öne çıkıyor

29 Ekim 2019 Salı 15:28 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 15:31

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrılmasının ardından, yönetimin Tolunay Kafkas, Samet Aybaba, Hamza Hamzaoğlu ve Ertuğrul Sağlam ile görüştüğü öğrenildi.