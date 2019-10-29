TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Süper Lig'in 9. haftasındaki Göztepe müsabakasında kırmızı kart gören Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk ettiği bildirildi.

Gaziantep Futbol Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Ziya Demsoy'un sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Aytemiz Alanyaspor'un saha olayları, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray'ın ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenlerinden PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Hukuk Müşavirliğinin TFF 1. Lig kulüpleri Boluspor, Keçiörengücü, Ekol Göz Menemenspor ile Bolusporlu futbolcu Umut Gündoğan ve Hataysporlu futbolcu Kubilay Sönmez'i farklı gerekçelerle PFDK'ye sevk ettiği belirtildi.

Kaynak: AA