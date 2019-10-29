Spor

Ibrahimoviç: Yeni durağım İspanya

29 Ekim 2019 Salı 17:46 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 17:49

Futbol hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Zlatan Ibrahimovic, sürpriz bir açıklama yaptı. İsveçli oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile İspanya'ya döneceğini açıkladı.