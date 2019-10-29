Ibrahimoviç: Yeni durağım İspanya29 Ekim 2019 Salı 17:46 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 17:49
Futbol hayatını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Zlatan Ibrahimovic, sürpriz bir açıklama yaptı. İsveçli oyuncu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile İspanya'ya döneceğini açıkladı.
Amerikan Ligi takımlarından Los Angles Galaxy ile sözleşmesi ocak ayında bitecek olan Zlatan Ibrahimovic, yeni durağının İspanya olacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda "Merhaba İspanya. Tahmin edin ne var? Geri dönüyorum" ifadelerini kullandı.
Hangi takımın formasını giyeceğini açıklamayan İsveçli yıldız, İspanya'ya dönüş haberini ilk olarak 39 milyon takipçisiyle paylaştı.
İspanya'da daha önce Barcelona forması giyen 38 yaşındaki oyuncu, son iki sezonu Amerika Birleşik Devletleri'nde geçirdi.
Başarılı forvet, Los Angles Galaxy formasıyla 58 maçta 53 gol kaydetti.
Kaynak: TRT SPOR