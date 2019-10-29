Spor
UEFA'dan İrfan Can Kahveci'nin asker selamına soruşturma29 Ekim 2019 Salı 09:05 - Son Güncelleme 29 Ekim 2019 Salı 09:07
UEFA, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "UEFA, futbolcumuz İrfan Can Kahveci'nin Wolfsberger maçında attığı gol sonrası sevincindeki asker selamına soruşturma başlattı." denildi.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yaptığı maçtaki tek golü atan milli futbolcu ve arkadaşları, gol sevinci sırasında asker selamı vermişti.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili de soruşturması başlatmıştı.
Kaynak: AA