Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü Kasımpaşa maçında uzun süre forma giyenler futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı bir idman yaptı.

Göztepe'de dünkü maçta sakatlanan ve müsabakaya devam edemeyen Andre Poko, antrenmanda yer almadı. Poko'nun durumunun çekilecek MR'ın ardından belli olacağı öğrenildi.

Stefano Napoleoni, Hakan Çinemre ve Yusuf Talum da takımdan ayrı hazırlıklarını sürdürdü.

Kaynak: AA