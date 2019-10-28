Şampiyonada Türkiye'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Çekya, Yunanistan, Hollanda, Macaristan, Polonya, Rusya, Slovakya, Zambiya ve Ukrayna'dan 39 sporcu, 35, 65 ve 100 kilometrelik parkurlarda pedal çevirecek.

Şampiyona, 3 Kasım Pazar gününe kadar sürecek

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen tanıtım törendeki konuşmasında, organizasyonun 1924 yılından itibaren düzenlendiğini belirterek, 95 yıldır bisikletin işitme engelliler dünyasının en önemli ve katılımı en yüksek sporlarından birisi olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in, Anadolu tarihine geçmişten bu yana ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu anlatan Kıhtır, davet edilen sporcuların kentten çok önemli anılarla ayrılacağına inandıklarını vurguladı.

"Desteği olan herkese teşekkür ediyorum"

Uluslararası İşitme Engelliler Spor Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Gustava Dearojo Perazzolo, Türkiye'ye 7 kez geldiğini ve Gaziantep'le ilgili çok fazla bilgi sahibi olduğunu aktardı.

Şampiyonanın son anda Gaziantep'te yapılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Perazzolo, "Gaziantep'e alınan şampiyonanın başarılı geçeceğini düşünüyorum. Organizasyon çok iyi. Desteği olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA