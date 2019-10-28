Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Samet Aybaba istifasını yönetimimize bildirmiş ve yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilmiştir" denildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor ile 17 gün önce sözleşme imzalayan teknik direktör Aybaba, başarısız sonuçların ardından istifa mektubunu yönetime sunmuştu.

Kaynak: AA