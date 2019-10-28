Spor
Kayserispor'da Aybaba'nın istifası kabul edildi28 Ekim 2019 Pazartesi 15:17 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 15:19
Kayserispor Kulübünde teknik direktör Samet Aybaba'nın istifası kabul edildi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz Sayın Samet Aybaba istifasını yönetimimize bildirmiş ve yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilmiştir" denildi.
İstikbal Mobilya Kayserispor ile 17 gün önce sözleşme imzalayan teknik direktör Aybaba, başarısız sonuçların ardından istifa mektubunu yönetime sunmuştu.
Kaynak: AA
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