Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki mesaisi devam ediyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Teksüt Bandırma, İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos'u konuk edecek.

B Grubu'nda ilk iki maçta mağlup olan Bandırma, taraftarı önünde Burgos'u yenip, ilk galibiyetini almak istiyor.

2 maçını da kazanan Burgos ise grupta lider durumda bulunuyor.

Organizasyondaki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş Sompo Sigorta ise Almanya'da Telekom Baskets Bonn ile karşılaşacak.

D Grubu'nda yer alan siyah beyazlılar, 1 galibiyet 1 yenilgi aldı.

Kaynak: TRT SPOR