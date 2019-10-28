Spor
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı28 Ekim 2019 Pazartesi 15:02 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 15:10
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yarın başlayacak.
Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki mesaisi devam ediyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Teksüt Bandırma, İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos'u konuk edecek.
B Grubu'nda ilk iki maçta mağlup olan Bandırma, taraftarı önünde Burgos'u yenip, ilk galibiyetini almak istiyor.
2 maçını da kazanan Burgos ise grupta lider durumda bulunuyor.
Organizasyondaki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş Sompo Sigorta ise Almanya'da Telekom Baskets Bonn ile karşılaşacak.
D Grubu'nda yer alan siyah beyazlılar, 1 galibiyet 1 yenilgi aldı.
Kaynak: TRT SPOR
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