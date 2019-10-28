Spor
Galatasaray'da Çaykur Rizespor mesaisi başladı28 Ekim 2019 Pazartesi 14:56 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 15:01
Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da gözler Çaykur Rizespor maçına çevrildi.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise kumda kuvvet çalışmasının ardından pasa yönelik dar alan oyunları oynadığı aktarıldı. İdmanın ana bölümde çift kale maç yapıldığı belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA
Etiketler: Galatasaray çaykur rizespor