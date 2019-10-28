Manchester United, Premier Lig'in 10'uncu haftasında Norwich City'i 3-1 yendi. Scott McTominay, maçın 21'inci dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.

22 yaşındaki oyuncunun golü, İngiliz ekibinin Premier Lig'deki 2 bininci golü olarak kayıtlara geçti. United, bu golle Premier Lig'de 2 bin gol barajını aşan ilk kulüp oldu

Manchester United'ın Premier Lig'deki ilk golünü, 1992 yılında Mark Hughes kaydetmişti

Kırmızı-siyahlı ekibin 500'üncü golünde Andy Cole, bininci golünde Cristiano Ronaldo, bin 500'üncü golünde ise Dimitar Berbatov'un imzası vardı.

Norwich karşısında takımının ikinci golünü atan Marcus Rashford ise Manchester United formasıyla 50'inci golüne ulaştı.

Kaynak: TRT SPOR