Manchester United'dan rekor28 Ekim 2019 Pazartesi 14:12 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:20
Manchester United yeni bir rekora imza attı. İngiliz ekibi, Premier Lig tarihinde 2 bin gol barajını aşan ilk takım oldu.
Manchester United, Premier Lig'in 10'uncu haftasında Norwich City'i 3-1 yendi. Scott McTominay, maçın 21'inci dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi.
22 yaşındaki oyuncunun golü, İngiliz ekibinin Premier Lig'deki 2 bininci golü olarak kayıtlara geçti. United, bu golle Premier Lig'de 2 bin gol barajını aşan ilk kulüp oldu
Manchester United'ın Premier Lig'deki ilk golünü, 1992 yılında Mark Hughes kaydetmişti
Kırmızı-siyahlı ekibin 500'üncü golünde Andy Cole, bininci golünde Cristiano Ronaldo, bin 500'üncü golünde ise Dimitar Berbatov'un imzası vardı.
Norwich karşısında takımının ikinci golünü atan Marcus Rashford ise Manchester United formasıyla 50'inci golüne ulaştı.
Kaynak: TRT SPOR