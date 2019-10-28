Judocular Avrupa Şampiyonası'na hazır28 Ekim 2019 Pazartesi 13:06 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 13:13
23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi 6'sı kadın 11 sporcu temsil edecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona, 1-4 Kasım'da Rusya'nın İzhevsk kentinde düzenlenecek.
Şampiyonanın hazırlıklarını sürdüren milli takımı ziyaret eden federasyon asbaşkanı Murat Baytekin, sporculara başarılar diledi.
İstanbul'da teknik direktör Haldun Efemgil, antrenörler Salih Tufan Durmuş ve Dilek Çiğdem Bulut gözetiminde çalışan milli takım sporcularının şampiyonadaki müsabaka programı şöyle:
1 Kasım Cuma
Kadınlar 48 kilo: Tuğçe Beder, Melisa Çakmaklı
57 kilo: Şeyma Özerler
Erkekler 60 kilo: Salih Yıldız
66 kilo: Samet Kumtaş
2 Kasım Cumartesi
Kadınlar 63 kilo: Minel Akdeniz
70 kilo: Semanur Erdoğan
Erkekler 73 kilo: Halil Çimen
81 kilo: Muhammed Mustafa Koç
3 Kasım Pazar
Kadınlar +78 kilo: Kübranur Esir
Erkekler 100 kilo: Ömer Kemal Aydın
Kaynak: AA