Spor
Kick Boksta acı gün28 Ekim 2019 Pazartesi 12:45 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 12:56
Aydın'ın Germencik ilçesindeki kazada Kick Boks Milli Takım Antrenörü Hasan Karlı hayatını kaybetti, sporcu Merve Sağlam yaralandı.
Hasan Karlı yönetimindeki araç, Aydın-İzmir otoyolu Germencik gişeleri mevkisinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Karlı ile aynı araçtaki sporcu Merve Sağlam, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karlı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA