Fenerbahçeli Vedat Muriç, bu sezon ligde inanılmaz bir rekabetin olduğunu söyledi.

Takımına ligde 5 gollük katkı sağlayan Kosovalı oyuncu, "Bundan 7-8 sene önce 9'uncu haftada ilk 3 - 4 sıra şekilleniyordu. Artık böyle bir şey yok. Son 2 maçımızı kazandık. Bir seri yakalayarak milli maç için verilecek araya lider girmek istiyoruz” dedi.

"Hücum oynayan bir yapıya sahibiz"

Takımın sürekli hücum düşündüğünü belirten golcü futbolcu, "Hücum oynayan bir yapıya sahibiz, hocamız da futbolcularda aynı düşüncedeyiz" ifadesini kullandı.

Rakip takımların Fenerbahçe'ye karşı oynarken daha çok motive olduğunu söyleyen Vedat Muriç "Bana karşı daha fazla önlem alınıyor. Ama etrafımda yetenekli futbolcularla oynadığım için yine de pozisyonlara giriyorum" şeklinde konuştu

Son günlerdeki tartışmalara da yanıt veren 25 yaşındaki oyuncu “Türkiye A Milli Futbol Takımı için değil 21 Yaş Altı Milli Takımı için izleniyordum. Abdullah Ercan beni izliyordu. Evrak işlemleri uzayınca, Kosova Milli Takımı’ndan da teklif gelince ben de ülkemin takımına gittim" dedi.

Kaynak: TRT SPOR