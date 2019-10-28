Fenerbahçe savunmadan dört, orta saha merkezinde oynayan oyunculardan toplamda beş gollük katkı alırken toplamda dokuz golle bu alanda ligin en iyi istatistiklerine ulaştı.

Luiz Gustavo ve Ozan Tufan son Konyaspor maçında ağları havalandırdı. Daha önce de Tolga Ciğerci’nin iki golünün yanı sıra Emre Belözoğlu da tek golle takımının skor gücünde pay sahibi olmuştu.

Sarı lacivertlilerde savunmanın gole katkısı da öne çıkıyor

Danimarkalı stoper Zanka, Ankaragücü ve Konyaspor maçlarında iki gole bulmayı başarmıştı. Sakatlıklar nedeniyle sol bek pozisyonunda oynayan Nabil Dirar ilk iki haftada Gazişehir ve Başakşehir karşısında birer gol atmıştı.

Fenerbahçe geçtiğimiz yıl ise 34 haftanın sonunda savunma oyuncularından sadece beş gollük bir katkı almıştı.

Futbolcularını dönem dönem mevkilerinden farklı bölgelerde görevlendirmek zorunda kalan Yanal’ın ise futbolcularının gösterdiği bu fedakarlıktan çok mutlu olduğu, bunun takım ruhunu ve başarıya olan inancı gösterdiğini, tüm takımın sezonu zirvede tamamlama bilincinde olduğunu, düşündüğü öğrenildi.

Kaynak: TRT SPOR